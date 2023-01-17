деревня Троицкое, деревня Троицкое, Жарковский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Троицкое

Жарковский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Поречский уезд, Щучейская волость
453. Троицкое, усадьба, волостное правление, (уездный город в 45 верстах), школа. В 7 верстах — Ордынская пустынь, мнст. м., 4 церкви православные, 2 гостинн., лавка, 2 в Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Поречский уезд, Щучейская волость
165ТроицкоеСело9541120Церковь, церковно-приходская школа, ярмарка 30 августа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Жарковский район
129515Троицкоедеревня55°51'32°02'N-36-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Жарковский муниципальный район, Щучейское сельское поселение
28614440239д Троицкоедеревня
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