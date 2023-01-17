село Антоновка, село Антоновка, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Антоновка

Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1946Антоновка, с. каз.при р. Волге.4925239671754Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Больше-Янасальская волость
1060. Антоновка, село бывшее государственное, при реке Волге, дворов 300, жителей 1430, церковь православная

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Больше-Янасальская волость
с. Антоновка, Бол.-Янасальскойрусские1936
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Камско-Устьинский район
142810Антоновкасело55°19'49°09'N-39-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Камско-Устьинский муниципальный район, Красновидовское сельское поселение
92630440106с Антоновкасело
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