имение Язово, имение Язово, Мицкунская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Язово

Мицкунская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Мицкунская волость
Язово, им. (Котвича), спл. р. Вилейка, жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 600, у. гор. 24 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Ново-Вилейск 18 в.
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