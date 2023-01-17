село Бобровка, село Бобровка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Бобровка

Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1799Бобровка, д. каз.при р. Жестянке.609645197173
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Клинцовская волость
915. Бобровка (Самодуровка), деревня бывшая государственная, при речке Жестянке, дворов 70, жителей 578

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Пугачевский район
44241Бобровкасело51°34'с.ш.49°18'в.д.M-39-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Пугачевский муниципальный район, Клинцовское сельское поселение
63637440126с Бобровкасело
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