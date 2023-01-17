село Верхняя Дуванка, село Верхняя Дуванка, — Familio

Верхняя Дуванка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2483Верхняя Дуванка, слоб. вл.при рч. Дуванке.353852167168Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Нижне-Дунайская волость
499. Верхняя Дуванка, слобода бывшая владельческая, при речке Дуванке, дворов 79, жителей 551, церковь православная, почтовая станция, 2 лавки, постоялый двор, 3 ярм. — 1 Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13376Верхня Дуванкаселоцентр сільської радир-н Сватівськийсільрада Верхньодуванська
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