село Чинишеуцы, село Чинишеуцы, Резинский район (на 2017) — Familio

Чинишеуцы

Резинский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Оргеевский уезд
541Чинишеуцы, с. вл.при источниках и колодцах воды.40322765718Церковь православная 1. Завод 1. Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Чинешеуцкая волость
448. Чинешеуцы, село царан, при речке Глубокий-Яр, дворов 362, жителей 1584, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, 2 школы, земская почт Показать все

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Резинский район
ЧинишеуцьCinişeuţi
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