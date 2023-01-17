село Тритузново, село Тритузново, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886) — Familio

Тритузново

Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
18Тритузново, с. каз.при р. Днепре.309256892911Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Романковская волость
57. Тритузное, село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 314, жителей 1580, церковь православная
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