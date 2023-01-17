село Дар-Надежда, село Дар-Надежда, Харківська область (на 2018) — Familio

Дар-Надежда

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2199Дар-Надежда, с. вл.при рч. Богатой.382830125144Церковь православная 1.
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2200Дар-Надежда, с. вл.при рч. Богатой.382828158193
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2201Дар-Надежда, с. вл.при рч. Богатой.382855153146Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Дар-Надежденская волость
366. Дар-Надежда, село бывшее владельческое, при речке Богатой, дворов 191, жителей 968, стан. кв., волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Дар-Надеждинская волость
1.0Дар-Надежда (Сахновщина) селоДар-Надеждинское 1-ое35100100157324302626

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24732Дар-Надеждаселоцентр сільської радир-н Сахновщинськийсільрада Дар-Надеждинська
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