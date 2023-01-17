Дар-Надежда
Харківська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2199Дар-Надежда, с. вл.при рч. Богатой.382830125144Церковь православная 1.Показать скан
2200Дар-Надежда, с. вл.при рч. Богатой.382828158193Показать скан
2201Дар-Надежда, с. вл.при рч. Богатой.382855153146Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
366. Дар-Надежда, село бывшее владельческое, при речке Богатой, дворов 191, жителей 968, стан. кв., волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Дар-Надежда (Сахновщина) селоДар-Надеждинское 1-ое—35100100—157324302626
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-24732Дар-Надеждаселоцентр сільської радир-н Сахновщинськийсільрада Дар-Надеждинська