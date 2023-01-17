Населенное место

Жижма, ф. (Суликовского), р. Жижма, жит. 25 (14 м. 11 ж.), дес. 88, у. гор. 27 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Бастуны 6 в.

Жижма, вод. мел., а. (Оранского), жит. 1 (1 м. — ж.), дес. 138, раз. см. пред.