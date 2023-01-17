село Александровка, село Александровка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Александровка

Липецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Задонский уезд
1288Александровское (Кленовое), с. вл.при овраге Кленовом и пруде.2418116496595Церковь православная.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Задонский уезд, Александровская волость
568. Александровское (Кленовое), село бывшее владельческое, дворов 107, жителей 931, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Липецкий район
78683Александровкасело52°31'00"39°12'00"N-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Липецкий муниципальный район, Сельское поселение Васильевский сельсовет
42640412111с Александровкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close