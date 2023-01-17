село Ильинское, село Ильинское, Немский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Ильинское

Немский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Нолинский уезд
8630Нижне-Ильинское, с. каз.при рч. Сосновке.36173187100Церковь православная 1. Училище. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Нолинский уезд, Ильинская волость
758. Ильинское (Нижнее), село бывшее государственное, при речке Сосновке, дворов 31, жителей 186, 1-го стана квартира, волостное правление (уездный город в 35 верстах), ц Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Немский район
28559Ильинскоесело57°44'50°23'O-39-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Немский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
33626412101с Ильинскоесело
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