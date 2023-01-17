деревня Долговичи, деревня Долговичи, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Долговичи

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чериковский уезд, Долговичская волость
566. Долговичи, село бывшее владельческое, при речке Кошанке, дворов 73, жителей 487, волостное правление, церковь православная, школа, водяная мельница. В 7 верстах — по Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Долговичская волость
1Село Долговичи, в нем Долговичское вол. правл. проселочнойреч. КошанкеДолговичск. с. о. церковн. земли135370357Долговичск. пр. 7545

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Долговичский сельсовет
д Долговичи261

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Ракшинский сельсовет
д. Долговичи104
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