посёлок Горячий Ключ, посёлок Горячий Ключ, Омский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Горячий Ключ

Омский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Омский район
364370Горячий Ключпосёлок55°02'с.ш.73°09'в.д.N-43-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Омский муниципальный район, Дружинское сельское поселение
52644413106п Горячий Ключпоселок
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