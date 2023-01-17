село Тепловка, село Тепловка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Тепловка

Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
508Тепловка (Никольское), с. вл.при руч. Стрелке.453097394408Церковь православная 1. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Тепловская волость
296. Тепловка, село бывшее владельческое, дворов 124, жителей 773, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Рузаевский район
85730Тепловкасело54°08'44°53'N-38-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Мордовско-Пишлинское сельское поселение
89643440116с Тепловкасело
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