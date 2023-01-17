деревня Мочалейка, деревня Мочалейка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Мочалейка

Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
689Мочалейка, д. каз.при руч. Лаке.12569277233Мечеть магометанская 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Выборновская волость
349. Мочалейка, деревня бывшая государственная, дворов 86, жителей 634, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Вадинский район
47476Мочалейкадеревня53°47'42°57'N-38-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Вадинский муниципальный район, Сельское поселение Татаро-Лакинский сельсовет
56615431136д Мочалейкадеревня
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