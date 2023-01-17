Лужки
Шарковщинский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
121. Лужки, местечко бывшее владельческое, при реке Мнюцице, дворов 77, жителей 924 (165 ч. лиц), волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, Показать все
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Лужки, им. (гр. Зиберг-Плятера), р. Дисенка, жит. 111 (59 м. 52 ж.), дес. 5191, у. гор. 31 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Березвечь 29 в.
Лужни, м., р. Мнютица жит. 1357 (675 м. 682 ж.), дес. 617⅓, у. гор. 35 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Березвечь 30 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Лужки765
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Лужки346