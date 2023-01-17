агрогородок Лужки, агрогородок Лужки, Шарковщинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Лужки

Шарковщинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Лужецкая волость
121. Лужки, местечко бывшее владельческое, при реке Мнюцице, дворов 77, жителей 924 (165 ч. лиц), волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, Показать все

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Лужецкая волость
Лужки, им. (гр. Зиберг-Плятера), р. Дисенка, жит. 111 (59 м. 52 ж.), дес. 5191, у. гор. 31 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Березвечь 29 в.
Лужни, м., р. Мнютица жит. 1357 (675 м. 682 ж.), дес. 617⅓, у. гор. 35 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Березвечь 30 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шарковщинский район, Лужковский сельсовет
аг Лужки765

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шарковщинский район, Лужковский сельсовет
аг. Лужки346
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