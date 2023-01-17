Населенное место

Лужки, им. (гр. Зиберг-Плятера), р. Дисенка, жит. 111 (59 м. 52 ж.), дес. 5191, у. гор. 31 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Березвечь 29 в.