Нигматуллино
Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
560Нигаметьуллина (Меляшева), деревня.при рч. Тоик-илге.9075252785774Б. — Мечетей 2. Училищ 2. Мельниц водяных 2. Пчеловодство, плотничество и плетение лаптей.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
221. Нигаметьуллина (Маляшева), при речке Тоик-илге, дворов 302, жителей 1636, 2 мечети, 2 школы
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
65Нигаметуллина д., при речке Так-Елге, 3 мечети, 3 хлебозапасных магазина, базар, бакалейные лавки, мельница822748012501285Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520192Нигматуллиносело54°01'00"55°21'00"N-40-063
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Альшеевский муниципальный район, Сельское поселение Нигматуллинский сельсовет
80602443101с Нигматуллиносело