Старая Водва
Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
31. Водва, село бывшее владельческое, при реке Лохве, дворов 43, жителей 250, церковь православная
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
3Село Водвапроселкер. ЛохвицеВодвянск. с. об. 82236236Водвянского пр. 20—
7Дер. Лотво-Водвапроселкер. ЛохвицеЛотво-Водвянск. сельск. общ. 45108109Водвянского пр. 20—
31Им. Водвапроселкер. Лохвицедв. Н. Н. Инфантьевой, пр. 133Водвянского пр. 19—
43Дер. Заречная-Водвапроселкер. Лохвицетов. кр, прав. 64045Водвянского пр. 20—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Старая Водва156
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Старая Водва182