деревня Старая Водва, деревня Старая Водва, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Старая Водва

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Толпечицкая волость
31. Водва, село бывшее владельческое, при реке Лохве, дворов 43, жителей 250, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Толпечицкая волость
3Село Водвапроселкер. ЛохвицеВодвянск. с. об. 82236236Водвянского пр. 20
7Дер. Лотво-Водвапроселкер. ЛохвицеЛотво-Водвянск. сельск. общ. 45108109Водвянского пр. 20
31Им. Водвапроселкер. Лохвицедв. Н. Н. Инфантьевой, пр. 133Водвянского пр. 19
43Дер. Заречная-Водвапроселкер. Лохвицетов. кр, прав. 64045Водвянского пр. 20

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Каменно-Лавский сельсовет
д Старая Водва156

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Каменнолавский сельсовет
д. Старая Водва182
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