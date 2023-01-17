село Засупоевка, село Засупоевка, Київська область (на 2018) — Familio

Засупоевка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Переяславский уезд
3242Малосупоевский (Судевщина), хут. вл.при р. Супое.272662216230
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Студеницкая волость
767. Засупоевский, хутор бывший владельческий, при речке Супое, дворов 102, жителей 589, 13 ветряных мельниц, конный зав.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Переяславский уезд, Студениковская волость
5.0Засупоевский (Судевщина) хуторЗасупоевское крестьян собственников12321307774433435868

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11656Засупоївкаселоцентр сільської радир-н Яготинськийсільрада Засупоївська
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