агрогородок Немойта, агрогородок Немойта, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Немойта

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Пустынская волость
82Село Немоитабол. дорогеречкеНемойтянск. с. о. церк. земли45163159Немойтянск. пр. 1009
83Им. Немойтабол. дорогеречкедв. Т. О. Жуковской, кат. 12916Сенненск. р.-кат. 1009

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
д Немойта332

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
аг. Немойта156
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