Немойта
Сенненский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
82Село Немоитабол. дорогеречкеНемойтянск. с. о. церк. земли45163159Немойтянск. пр. 1009
83Им. Немойтабол. дорогеречкедв. Т. О. Жуковской, кат. 12916Сенненск. р.-кат. 1009
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Немойта332
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Немойта156