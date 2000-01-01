Росвинское
Устьцилемский район, Автономная область Коми (на 1930)
- Статус
- не существует
- Тип
- выселок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года
Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Росвинскийвысел.Абрамовскогопри р. Печоре226954Бугаевскому
Список населённых мест Коми области 1930 года
Название№ТипОт сельского исполкома в кмОт районного исполкома в кмОт областного исполкома в кмХозяйствМужчинЖенщинВсего
Росвинское (сельсовет сельков, шк. I ст., ветпункт, почт. телеграф. агенство маслодельн. завод, кооп. торг. зав.) 1479селоздесь12895877139178317