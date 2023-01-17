Идрисово
Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1719Идрисова (Равилева), деревня.при рч. Киге.79793410085Б. — Мечеть 1. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
925. Идрисовская (Равилева), деревня бывшая государственная, при речке Каге, дворов 51, жителей 191, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
8Идрисова, д. при реч. Киги, на прос дор., мечеть (постр. в 1835 г.), тат. мактюб772746132158Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520773Идрисоводеревня55°22'00"58°52'00"N-40-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80636410116д Идрисоводеревня