деревня Идрисово, деревня Идрисово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Идрисово

Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1719Идрисова (Равилева), деревня.при рч. Киге.79793410085Б. — Мечеть 1. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Златоустский уезд, Айлинская 2-я волость
925. Идрисовская (Равилева), деревня бывшая государственная, при речке Каге, дворов 51, жителей 191, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Вторая Айлинская волость
8Идрисова, д. при реч. Киги, на прос дор., мечеть (постр. в 1835 г.), тат. мактюб772746132158Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Кигинский район
520773Идрисоводеревня55°22'00"58°52'00"N-40-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кигинский муниципальный район, Сельское поселение Арслановский сельсовет
80636410116д Идрисоводеревня
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