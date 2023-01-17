деревня Нижняя Горка, деревня Нижняя Горка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Нижняя Горка

Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1312Горка нижняя, д. вл.при р. Угле.6312103338
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Братковская волость
71. Нижняя Горка, деревня бывшая владельческая, при речке Угле, дворов 13, жителей 78, лавка, красильный завод. В 2 верстах — волостное правление (уездный город в 64 верс Показать все

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Братковская волость
97Горка НнжняяПогореловск.Елданский Николаевскийбывшие помещичьи184650

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Шекснинский район
246755Нижняя Горкадеревня59°07'с.ш.38°48'в.д.O-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Шекснинский муниципальный район, Угольское сельское поселение
19658440163д Нижняя Горкадеревня
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