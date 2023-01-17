Молоденки
Кимовский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1829Веденское (Молоденки), с. вл.при р. Таболе.272575432435Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
450. Молоденки (Введенское), село бывшее владельческое, при речке Сух. Таболе, дворов 182, жителей 758, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правосла Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8262Молоденкисело53°44'с.ш.38°54'в.д.N-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70626414471с Молоденкисело