Франополь
Чересская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- фольварк
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Франополь, ф. (Еловицких), р. Болта, жит. 34 (20 м. 14 ж.), дес. 171, у. гор. 27 в., вол. пр. 7½ в., ст. кв. 31 в., ст. ж. д. Дрисса 16 в.