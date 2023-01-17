село Палиевка, село Палиевка, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Палиевка

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1975Палеевка, сел. южн. пос.при пруде на балке Каменной.90253596557Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Маловысковская волость
460. Палеевка, село бывшее государственное, при речке Малой Высе, дворов 310, жителей 1488, церковь православная, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12331Паліївкаселор-н МаловисківськийМаловисківська міська об'єднана територіальна громада
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