деревня Стайки, деревня Стайки, Великолукский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Стайки

Великолукский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Городокский уезд, Стайковская волость
79. Стайки (Сверо), село бывшее государственное, при озере Свире, дворов 2, жителей 12, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, часовня, ш Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Городокский уезд, Стайковская волость
1СтайкиселоСвиро, озероСтайковского, православногоцерковному причту6
2СтайкиимениеСвиро, озероПетропавловского, православногоПавлыго, мещ. , прав.4
3СтайкидеревняколодцыПетропавловского, православногоСтайковскому сельскому обществу13

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Великолукский район
70749Стайкидеревня55°57'с.ш.30°21'в.д.N-36-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Великолукский муниципальный район, Сельское поселение Пореченская волость
58606436481д Стайкидеревня
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