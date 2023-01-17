Стайки
Великолукский муниципальный район, Псковская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
79. Стайки (Сверо), село бывшее государственное, при озере Свире, дворов 2, жителей 12, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, часовня, ш Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
1СтайкиселоСвиро, озероСтайковского, православногоцерковному причту6
2СтайкиимениеСвиро, озероПетропавловского, православногоПавлыго, мещ. , прав.4
3СтайкидеревняколодцыПетропавловского, православногоСтайковскому сельскому обществу13
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
70749Стайкидеревня55°57'с.ш.30°21'в.д.N-36-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58606436481д Стайкидеревня