деревня Горка, деревня Горка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Горка

Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3330Богоявленская Горка, слоб. каз.при р. Мялом Черемшане.484104336381Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Билярская волость
1450. Богоявленская Горка, село бывшее государственное, при реке М. Черемшане, дворов 144, жителей 879, церковь православная

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Билярская волость
Богоявленская Горка (слобода), Билярскойрусские1494
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Слобода Богоявленская Горка, Билярскойсм. Богоявленская Горка слобода.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Алексеевский район
381435Горкадеревня55°01'50°25'N-39-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Алексеевский муниципальный район, Майнское сельское поселение
92606460111д Горкадеревня
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