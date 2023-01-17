Горка
Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3330Богоявленская Горка, слоб. каз.при р. Мялом Черемшане.484104336381Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1450. Богоявленская Горка, село бывшее государственное, при реке М. Черемшане, дворов 144, жителей 879, церковь православная
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Богоявленская Горка (слобода), Билярскойрусские1494Показать скан
Слобода Богоявленская Горка, Билярскойсм. Богоявленская Горка слобода.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
381435Горкадеревня55°01'50°25'N-39-029
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92606460111д Горкадеревня