деревня Елагино, деревня Елагино, Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Елагино

Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3136Елагина (Верховье Трудов), сц. вл.при р. Трудах.592340265335
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Скарятинская волость
972. Елагина, деревня бывшая владельческая, дворов 68, жителей 546, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Верховский район
63710Елагинодеревня52°44'с.ш.37°10'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Верховский муниципальный район, Васильевское сельское поселение
54608402131д Елагинодеревня
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