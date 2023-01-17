деревня Алешинка, деревня Алешинка, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Алешинка

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1168Алешенка, д. вл.при рч. Нессе.51558296299Мельница. Маслобоень 14.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Болдыжская волость
305. Алешенка, деревня бывшая владельческая, дворов 71, жителей 692

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
64202Алешинкадеревня52°29'с.ш.35°04'в.д.N-36-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
54612402101д Алешинкадеревня
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