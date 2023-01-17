Коробчино
Кіровоградська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2086Коробчина (Печкова), сел. южн. пос.при р. Виси.1042745912851188Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
477. Коробчино, село бывшее государственное, при речке Большой Высе, дворов 643, жителей 3116, церковь православная, школа, лавка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-12451Коробчинеселоцентр сільської радир-н Новомиргородськийсільрада Коробчинська