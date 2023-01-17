агрогородок Шени, агрогородок Шени, Пружанский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Шени

Пружанский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Пружанский уезд, Михайловская волость
418. Шени, деревня бывшая владельческая, дворов 66, жителей 755, волостное правление (уездный город в 5 верстах), школа, 6 ветр. млн., питейный дом. В 3 верстах — усадьба Показать все

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Пружанский уезд, Михайловская волость
ШениДеревня67023512Пружаны

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Пружанский район, Шеневской сельсовет
д Шени454

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Пружанский район, Шеневской сельсовет
аг. Шени212
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