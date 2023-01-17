деревня Церковная, деревня Церковная, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886) — Familio

Церковная

Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд
2274Церковная, д. вл.при рч. Луганчике.502571236247Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Первозвановская волость
734. Церковная, деревня бывшая владельческая, при речке Луганчике, дворов 79, жителей 409, лавка, паровая мельница
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