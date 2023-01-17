деревня Сарт-Смирново, деревня Сарт-Смирново, Казанская волость, Уфимский уезд (на 1906) — Familio

Сарт-Смирново

Казанская волость, Уфимский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
209Сарты (Смирнова), деревня.при рч. Сарты.401841517Р. — Приготовление деревянных изделий.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Казанская волость
30Сарт-Любимовка, д. при реч. Сарты, прос. дор., хут. землевлад. Смирновой 40561614Земледелие
31Сарт-Смирнова, д. при реч. Сартовке, прос. дор., бак. лав., х.-з. маг., усад. Смирновой40578308312Земледелие
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