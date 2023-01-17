Валенишкес
Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Валенишки 1 и 2, в., оз. Воболи жит. 24 (13 м. 11 ж.), дес. 43,39, у. гор. 82 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Потаранцы 8 в.
Валвнишки 3 и 4, з., оз. Воболи, жит. 22 (9 м. 13 ж.), дес. 44,19, у. гор. 83 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Потаранцы 8 в.
Валенишки 5, д., оз. Воболи, жит. 11 (3 м. 8 ж.), дес. 20, у. гор. 84 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Потаранцы 11 в.
Валенишки 6, з., оз. Воболи, жит. 8 (6 м. 2 ж.), дес. 28,94, у. гор. 84 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Потаранцы 10 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Valėniškių k.