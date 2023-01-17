Населенное место

Валенишки 1 и 2, в., оз. Воболи жит. 24 (13 м. 11 ж.), дес. 43,39, у. гор. 82 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Потаранцы 8 в.

Валвнишки 3 и 4, з., оз. Воболи, жит. 22 (9 м. 13 ж.), дес. 44,19, у. гор. 83 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Потаранцы 8 в.

Валенишки 5, д., оз. Воболи, жит. 11 (3 м. 8 ж.), дес. 20, у. гор. 84 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Потаранцы 11 в.