село Райгород, село Райгород, Вінницька область (на 2018) — Familio

Райгород

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Гайсинский уезд, Ниже-Кропивянская волость
662. Райгород, местечко бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 109, жителей 600, церковь православная, синагога, 23 лавки, базар через 2 недели, 4 водяных мельницы, Показать все

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Гайсинский уезд, Нижне-Крапивнянская волость
Райгород4734092255

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1995Райгородселоцентр сільської ради, центр сільської ОТГр-н НемирівськийРайгородська сільська об'єднана територіальна громада
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