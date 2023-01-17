Населенное место

Марковщизна, д., жит. 136 (64 м. 72 ж.), дес. 134, у. гор. 56 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Бинякони 15 в.

Марковщизна, з., жит. 8 (6 м. 2 ж.), дес. 18, раз. см. пред.