село Ловынь, село Ловынь, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Ловынь

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Городнянский уезд
990Ловинь, местечко вл.при рч. Ловиньке.352570275293Церковь православная 1. Еврейский молитвенный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Яриловичская волость
283. Лавинь, местечко бывшее владельческое, при речке Лавинке, дворов 67, жителей 474, церковь православная, еврейский молитвенный дом, питейный дом, стеклян. зав.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29567Ловиньселоцентр сільської радир-н Ріпкинськийсільрада Ловинська
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