Пыжа
Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1558Пыжинское (Пыжа), с. каз.при рч. Пыже.603091922Церковь православная 1. Торжки.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
98. Пыжинское, село бывшее государственное, при речке Пыже, дворов 10, жителей 70, церковь православная, школа, 14 лавок, базары в храм. праздники, торжок по воскресеньям Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
29984Пыжадеревня58°22'50°36'O-39-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33618452141д Пыжадеревня