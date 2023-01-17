деревня Пыжа, деревня Пыжа, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Пыжа

Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Вятский уезд
1558Пыжинское (Пыжа), с. каз.при рч. Пыже.603091922Церковь православная 1. Торжки.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Вятский уезд, Рохинская волость
98. Пыжинское, село бывшее государственное, при речке Пыже, дворов 10, жителей 70, церковь православная, школа, 14 лавок, базары в храм. праздники, торжок по воскресеньям Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Кирово-Чепецкий район
29984Пыжадеревня58°22'50°36'O-39-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Чувашевское сельское поселение
33618452141д Пыжадеревня
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