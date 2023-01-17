деревня Малый Пролом, деревня Малый Пролом, Больше-Проломская волость, Шацкий уезд (на 1911) — Familio

Малый Пролом

Больше-Проломская волость, Шацкий уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3026Малый Пролом, д. каз. и вл.при р. Шаче.7728102104
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Больше-Проломская волость
1196. М. Пролом, село бывшее государственное, дворов 32, жителей 222, церковь православная

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Больше-Проломская волость
село Малый-Пролом«Шацкая» п.-т. кон.77
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