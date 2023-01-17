село Соцевино, село Соцевино, Галичский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Соцевино

Галичский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Галичской уезд
4778Соцевино, с.при рч. Пойме.1514223050Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Галичский уезд, Воскресенская волость
623. Соцевино, село бывшее владельческое, при реках Запрудке, Буровке и Пойме, дворов 23, жителей 126, 2 церкви православных, трактир

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Галичский уезд, Воскресенская волость
Соцевино с.р. ПоймаГ.-К.151696324678
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Галичский уезд, Холмовская волость
Соцевино с.прудК.-Г.142532
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Галичский район
5457Соцевинодеревня58°15'00"42°15'00"O-38-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение
34608407581с Соцевиносело
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