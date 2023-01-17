фольварк Погулянка, фольварк Погулянка, Граужишская волость, Ошмянский уезд (на 1905) — Familio

Погулянка

Граужишская волость, Ошмянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Граужишская волость
Погулянка, ф. (Макаревича), жит. 20 (8 м. 12 ж.), дес. 56, у. гор. 5 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Солы 21 в.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close