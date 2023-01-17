деревня Андреево-Базары, деревня Андреево-Базары, Козловский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Андреево-Базары

Козловский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Цивильский уезд, Яниково-Шоркрисинская (Больше-Яниковская) волость
1354. Андреевка (Андрей-Базар), выселок бывший государственный, дворов 10, жителей 46, часовня, 52 лавки, шерстобитня, базар по пятницам

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Яниково-Шоркисринская волость
Выселок Андреевский Базар, Ян.-Шоркисринскойчуваши82
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Козловский район
120457Андреево-Базарыдеревня55°48'с.ш.47°48'в.д.N-38-012
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