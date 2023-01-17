деревня Ажукялис, деревня Ажукялис, Солечникская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Ажукялис

Солечникская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Солечникская волость
Задорожье, з. (Умястовской), жит. 15 (7 м. 8 ж.), дес. 40, у. гор. 4з в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Бинякони 15 в.
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