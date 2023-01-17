деревня Старая Черная, деревня Старая Черная, Козульский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Старая Черная

Козульский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
139Черноречинское, с. каз.при р. Черной.3232250641631Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарка 1.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Покровская волость
359Черная Речка, пос. (п. уч. Черная Речка, 71 дол.), на рч. Черной7232732
360Чернореченское, с., на рч. Черной; церк. Арханг. Михаила [1]; ц.-пр. шк.; каз. в л. № 175; хлеб.-з. маг.20459460116

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Козульский район
167482Старая Чернаядеревня56°17'91°02'O-46-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Козульский муниципальный район, Сельское поселение Новочернореченский сельсовет
4626414121д Старая Черная#Н/Д
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