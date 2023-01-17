местечко Вешинтос, местечко Вешинтос, Anykščių rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Вешинтос

Anykščių rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
местечко
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ковенская губерния, Вилькомирский уезд, Андронишская волость
40. Вешинты, местечко бывшее владельческое, при озере Вешинта, дворов 10, жителей 152 и мещ. 446, костел, еврейский молитвенный дом, 4 лавки, 3 питейных дома

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Anykščių rajono savivaldybė, Viešintų seniūnija
Viešintų mstl.
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