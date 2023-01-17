село Аннинское, село Аннинское, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Аннинское

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
2192Аннинское (Стоговка, Божедановка), с. вл.при рч. Коноплянке.404440117115Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Аннинская волость
375. Аннинское (Стогово, Божедановка), село бывшее владельческое, при речке Коноплянке, дворов 37, жителей 262, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12191Ганнинськеселор-н КіровоградськийСоколівська сільська об'єднана територіальна громада
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