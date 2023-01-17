Старый Пинигерь
Вятскополянский муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8010Пинигерь, д. каз.при ключе Пьярь-Пинигере.46971286332Мечеть.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
629. Пинигерь (Пгарь), деревня бывшая государственная, при речке Пинигерке, дворов 136, жителей 796, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
29624Старый Пинигерьдеревня56°12'50°56'O-39-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33610426101д Старый Пинигерьдеревня