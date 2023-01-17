слобода Подмонастырная, слобода Подмонастырная, Ямская волость, Вяземский уезд (на 1904) — Familio

Подмонастырная

Ямская волость, Вяземский уезд (на 1904)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3160Подмонастырная, слобода каз.при колодцах.3045136158Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Мясоедовская волость
112. Подмонастырная, слобода бывшая государственная, дворов 72, жителей 453, церковь православная, спич. ф., 3 кирпичных завода, кожевенный завод, 2 лавки, трактир

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Ямская волость
208Подмонастырная СлободаДеревня1086270320Спичечная фабрика, мелоч. лавки три, торговый амбар и три кирпичных завода.
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