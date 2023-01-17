Подмонастырная
Ямская волость, Вяземский уезд (на 1904)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- слобода
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3160Подмонастырная, слобода каз.при колодцах.—3045136158Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
112. Подмонастырная, слобода бывшая государственная, дворов 72, жителей 453, церковь православная, спич. ф., 3 кирпичных завода, кожевенный завод, 2 лавки, трактир
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
208Подмонастырная СлободаДеревня1086270320Спичечная фабрика, мелоч. лавки три, торговый амбар и три кирпичных завода.