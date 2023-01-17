село Пилява, село Пилява, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Пилява

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Литинский уезд, Старо-Синявская волость
905. Пилява, местечко бывшее владельческое, при реке Икве, дворов 305, жителей 1806, 2 церкви православных, школа, 2 питейных дома, водяная мельница, базар по воскресенья Показать все

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Литинский уезд, Пилявская волость
Пилява438375760-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26795Пиляваселоцентр сільської радир-н Старосинявськийсільрада Пилявська
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